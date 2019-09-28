MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTerör örgütüne darbe üstüne darbe!
28.09.2019 - 00:50 |

Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. 

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da depremden sonra 2. gece...

İstanbul'da depremden sonra 2. gece...

Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanına damga vuran söz... Son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanına damga vuran söz... Son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı... Demir, Züleyha ile Yılmaz'ı bırakıyor

Bir Zamanlar Çukurova 38. yeni bölüm fragmanı... Demir, Züleyha ile Yılmaz'ı bırakıyor

Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

Sıradaki Haber