Terör örgütüne darbe üstüne darbe!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Eruh kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Jandarma Komanda ve JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mardin Derik kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı JÖH timlerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.