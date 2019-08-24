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24.08.2019 - 21:37| AA

Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Etkisiz hale getirildiler

İçişleri Bakanlığı'ndan, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Terör örgütüne darbe üstüne darbe! Etkisiz hale getirildiler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Baykan ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

HAKKARİ'DE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari-Şemdinli ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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