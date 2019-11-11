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11.11.2019 - 22:08 | | DHA

Terör örgütüne 'Kıran- 5 ' darbesi!

Muş ve kırsalında sürdürülen Kıran-5 Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'lılara ait 17 adet sığınak ve içerisinde 250 kilogram amonyum nitratın yer aldığı bir adet depo ile toprağa gömülü 23 bidon bulundu. Mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği sığınaklarda rüzgar ölçme cihazı bulunması dikkat çekti.

Terör örgütüne 'Kıran- 5 ' darbesi!

Muş ve kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesine yönelik başlatılan Kıran-5 Operasyonu kapsamında 7-9 Kasım tarihleri arasında güvenlik güçleri bölgeye geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan aramalarda PKK'lı teröristlere ait 17 adet sığınak, bir adet depo ve toprağa gömülü 23 adet bidon bulundu.

Terör örgütüne Kıran- 5 darbesi

Bomba yapımında kullanılan 250 kilogram amonyum nitratın yanı sıra el yapımı patlayıcı için 2 det gübre öğütme makinesi ele geçiren güvenlik güçleri, 5 adet el yapımı patlayıcı düzeneğini de imha etti. Güvenlik güçlerinden ve İHA'lardan korunmak için kullanılan 15 adet şemsiyenin de yer aldığı sığınaklarda bir adet rüzgar ölçme cihazı da ele geçirildi. Çeşitli miktarda yaşam malzemesinin yanı sıra, örgütsel doküman, 60 çift ayakkabı, 170 adet kadın iç giyim malzemesi, 196 adet diş çekimi ve ameliyat için kullanılan malzemenin çıkarıldığı depo ve sığınaklarda 917 kilogram muhtelif gıdaya el kondu.

 

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