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27.10.2019 - 12:07 | | AA

Terör örgütüne 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütüne 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Pençe-3 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor. Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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