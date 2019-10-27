27.10.2019 - 12:07 | | AA
Terör örgütüne 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava destekli operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe-3 Harekatı kapsamında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Pençe-3 Harekatı başarıyla sürdürülüyor. Harekat kapsamında yapılan hava destekli operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.