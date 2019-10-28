MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTerör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis!
28.10.2019 - 10:15 | | AA

Terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis!

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen sanığa 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis!

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.K. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın üzerine atılı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık M.K'yı ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

 

 

 

Metrobüs asansörünü görenler hemen telefona sarıldı! Tam 45 dakika...İstanbul Avcılar'daki Şükrübey Metrobüs Durağı'ndaki asansörde 45 dakika mahsur kalan 2'si bebek 5 kişi, itfaiye tarafından kurtarıldı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Araçtan uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında

Araçtan uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında

Karabük'te 2 katlı evde korkutan yangın

Karabük'te 2 katlı evde korkutan yangın

Kadın yeni bölüm fragmanı | Nisan ve Doruk gerçeği öğreniyor

Kadın yeni bölüm fragmanı | Nisan ve Doruk gerçeği öğreniyor

Denize atlayan kocasını boğulmaktan kurtardı!

Denize atlayan kocasını boğulmaktan kurtardı!

Sıradaki Haber