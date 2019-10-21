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21.10.2019 - 12:03 | | DHA

Terör propagandasına 2 gözaltı!

Bolu’da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Terör propagandasına 2 gözaltı!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi M.E. (18) ve günlük işlerde çalışan D.D. (20),  sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptı. İhbar üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E. ve D.D.'nin hesaplarını incelemeye aldı. D.D.'nin ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren paylaşımlar yaptığı da tespit edildi.

Polis, M.E.'yi kaldığı yurtta, D.D.'yi de kaldığı evde, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

 

 

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