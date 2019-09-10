Teröre karşı spor ve sanat festivali

Midyat Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin ikincisi bu yıl şehit acısının gölgesinde gerçekleştirildi. Festivali izleyen gazetecilerle sohbeti sırasında Mardin Polis Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın şehit haberini alan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde belediyelerin denetimlerinden sorumlu şube müdürlüğüne atanan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, öncüsü olduğu festival için, “Bu bir hayaldi bölgede. Geçen yıl yüzlerce, bu sene binlerce insan katıldı. Hedefimiz onbinler” dedi. Tekin, vatandaşın artık terör örgütünün baskılarına tolerans göstermediğini vurgulayarak “Kürtler uyanıyor” dedi.

Yabancı turistler de katıldı

Diller ve dinler şehri olarak bilinen Mardin’in Midyat ilçesinde ilki geçen yıl gerçekleştirilen Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali’nin ikincisi, 6-8 Eylül arasında yapıldı. Midyatlıların yanı sıra, yerli yabancı binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen festival sürecinde yaşananlar bölgede devlet ile terör örgütü arasındaki psikolojik savaşı da gözler önüne serdi.

Kentin ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin tarih, kültür, doğa ve gastronomi unsurlarının bir bütün halinde turizmin hizmetine sunmayı, farklı köken ve dinlere mensup vatandaşlar arasındaki barış ve kardeşliği pekiştirmeyi hedefleyen festivalin açılışında konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, “Bölgede huzuru sürdürmek sadece terörle mücadele ile olmaz dedik ve bu şehirde kültür, sanat ile spor faaliyetlerini hep birlikte yürütüyoruz” diye konuştu.

Festival açılış töreni Ezidi, Süryani ve Müslüman din adamlarının ülkenin birliği ve beraberliği için ettikleri dualar, müzik toplulukları ve sanatçıların çeşitli dillerde söyledikleri şarkı ve türkülerle devam ederken, Midyat’ın yanı başındaki Ömerli bölgesi kırsalında güvenlik güçlerinin operasyon başlattıkları duyuldu. Özel Harekât Şube Müdürü Kansuva’nın bu operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düştüğü haberi Kaymakam Tekin’in, festivalin ikinci gün sabahı gazetecilerle sohbet ettiği sırada geldi. Tekin, üzücü haber üzerine, “Bu bölge terörle değil, kültür, sanat, sporla anılacak. Bir gün Midyat’ın acur turşusu Londra’da satılacak” dedi.

Spordaki başarılar yüzleri güldürüyor

Şehrin hentboldan bisiklete pek çok spor dalında elde ettiği başarılar da herkesin yüzünü güldürüyor. Eskiden bisiklete binmenin ayıp sayıldığı Mardin’de pek çok vatandaşın ulaşım aracı olarak bisikleti kullanması dikkat çekiyor. Kentte bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve bu spor dalında iddialı hale gelmesinde en büyük katkı sahibi olarak da iş insanı Mehmet Samsa gösteriliyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin bisiklet sporuna desteği nedeniyle 2018’de Fair Play Kariyer ödülüne layık görülen Samsa, en büyük hayalinin Mardin’de başlayıp, Bağdat ya da Şam’da biten bir bisiklet yarışını hayata geçirmek olduğunu söylüyor.

Festival davetiyeleri Kaymakam Tekin ve arkadaşlarınca şekillendirildi. Davetiyenin bir yüzünde Türkçe, Kürtçe, Süryanice, İngilizce ve Arapça olmak üzere beş dilde katılım çağrısı yapıldı.