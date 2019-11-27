Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramotor ele geçirildi...

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatlarına ilişkin basın toplantısı düzenlendi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Deniz Yarbay Şebnem Aktop'un verdiği bilgilere göre, Pençe Harekâtı kapsamında bugüne kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi, 350 adet mayın ve EYP imha edildi.

7 TERÖRİST HAVA HAREKATI İLE VURULDU

Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk bölgesinde teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edilerek, 25 Kasım'da komandolar tarafından bir operasyon başlatıldı. Operasyonda arama ve tarama faaliyetleri esnasında, tespit edilen 7 terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde TSK birliklerine saldırı hazırlığında kullanılacağı değerlendirilen toplam 17 mağara, sığınak depo ile bunların içerisinde çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

15 GÖZLÜ ÖZEL MAĞARA

Operasyonda, bir tanesi El Yapımı Patlayıcı eğitimi için özel olarak dizayn edilmiş 15 gözlü mağara tespit edildi. Mağarada; 400 kg amonyum nitrat ile çok sayıda basma düzenekli EYP, elektrikli fünye ve elektronik malzeme ele geçirildi. Ayrıca, tespit edilen diğer mağralarda ve depolarda 1 adet 82 mm'lik havan, 1 adet Katyuşa Roket, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği, 1 adet Uçaksavar, 9 adet Biksi Hafif Makinalı Tüfek, 2 adet RPG-7 Roketatar Silahı, 1 adet Tanksavar Silahı, 17 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 1 adet M-16 Piyade Tüfeği ve 7 adet el bombası ile 200 adet bombatar mühimmatı ele geçirildi.

Operasyon esnasında ayrıca büyük bir mağranın diş tedavisi ve tıbbi destek maksadıyla dizayn edilmiş olduğu da tespit edildi. Söz konusu mağrada, bol miktarda yaşam malzemesi ile birlikte çok sayıda jeneratör, hızar, telsiz, kamera, fotoğraf makinesi, televizyon, radyo, UPS ile Akü ve güneş panelleri de bulundu.

Yarbay Aktop, gerçekleştirilen operasyonlarla, terör örgütünün Hakurk bölgesindeki önemli lojistik tesislerinin ele geçirildiği ve örgütün hareket yeteneğine darbe vurulduğunu kaydetti.

PARAMOTOR ELE GEÇİRİLDİ

Oparasyonda dikkat çeken bir araç ele geçirildi. Terör örgütü tarafından, üs bölgelerine saldırı amaçlı kullanılan "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Güvenlik kaynakları PKK'lı teröristlerin, sızma girişimlerinde kullanmak amacıyla paramator kullandığını belirtti. Güvenlik kaynakları, "PKK'nın paramotor eğitimi aldığı yönünde istihbarat bilgileri vardı" dedi. Pervaneli bir sisteme sahip olan motorlu planöre binen teröristlerin, üs bölgelerine, havan-roket-el bombasını havadan atmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

"KIŞ TERTİPLENMESİNE GEÇİYORLAR"

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK'nın bu mevsimde kış tertiplenmesine geçerek, yer altı sığınaklarına saklandığını kaydetti. Kaynaklar, "Ancak Hakurk, diğer bölgelere göre kış şartlarının daha hafif geçtiği bir iklime sahip. Bu yüzden Hakurk'ta örgütün hareketliliği unsurlarımız tarafından bilinen bir tespit. 25 Kasım'da yapılan operasyon Pençe 1-2'nin güneyinde gerçekleştirilmiştir ve devam etmektedir" dedi.