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06.09.2019 - 11:13

Teröristlere bir darbe daha... Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröristlere bir darbe daha... Etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirlen “Şehit J.Uzm.Çvş .Uğur SAĞLAM-65 Operasyonu”nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Telefon satıcısına 'batarya' dayağı kameradaİstanbul’da bir şahıs, telefonunu tamir ederken bataryasını çaldığı iddiasıyla telefon bayisini iki arkadaşıyla beraber bastı. Saldırgan şahıslar tarafından darp edilen esnaf yüzünden ve elinden yaralandı. Dükkandaki darp anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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