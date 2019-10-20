20.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet
Teröristlere yakın takip
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ediyor.
Bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı, emniyetle kullanılacak yolların bilgilerinin ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletildiği bildirildi. Dün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yaparken, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlandı. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordinenin de devam ettiği kaydedildi.