Teröristlere yakın takip

Bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı, emniyetle kullanılacak yolların bilgilerinin ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletildiği bildirildi. Dün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yaparken, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlandı. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordinenin de devam ettiği kaydedildi.