MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTeröristlere yakın takip
20.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Teröristlere yakın takip

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip ediyor.

Teröristlere yakın takip

Bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı, emniyetle kullanılacak yolların bilgilerinin ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletildiği bildirildi. Dün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yaparken, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlandı. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordinenin de devam ettiği kaydedildi. 

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 arkadaşın alkollü eğlencesi ölümle bitti!

6 arkadaşın alkollü eğlencesi ölümle bitti!

Sınırda sessizlik

Sınırda sessizlik

FETÖ’nün Meksika imamı yakalandı

FETÖ’nün Meksika imamı yakalandı

‘Tayyip dede’ye sesini duyurdu

‘Tayyip dede’ye sesini duyurdu

Sıradaki Haber