MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTeröristleri teslim olmaları için aileleri ikna etti
24.07.2019 - 15:18| AA

Teröristleri teslim olmaları için aileleri ikna etti

Van'da, İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında, biri gri kategoride arananlar listesinde yer alan iki terörist, ailelerin iknası sonucu teslim oldu.

Teröristleri teslim olmaları için aileleri ikna etti

Valilikten yapılan açıklama, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin aileleri ile görüşülerek, çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, biri gri kategoride arananlar listesinde yer alan iki terörist, ikna sonucu teslim oldu.

Teröristler, Şırnak- Silopi Sınır Hudut Kapısı'ndan alınarak, Van İl Jandarma Komutanlığına getirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde devam edeceği vurgulandı.

Düğünden 2 gün sonra intihar eden damat toprağa verildiKayseri'de, evlendikten 2 gün sonra, evde kendisini iple su borusuna asarak yaşamına son veren Aydın E., toprağa verildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bursa'da büyük panik! 20 dakika sürdü...

Bursa'da büyük panik! 20 dakika sürdü...

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Kediyi köpeğe parçalatan 3 çocuk gözaltına alındı

Valilik'ten sahte içki açıklaması

Valilik'ten sahte içki açıklaması

YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

YDUS Anesteziyoloji ve Reanimasyon yerleştirme sonuçları açıklandı

Sıradaki Haber