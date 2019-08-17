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HaberlerGündemTerörün beli kırıldı! Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl
17.08.2019 - 17:25| DHA

Terörün beli kırıldı! Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün belinin kırılmasıyla Kato Dağı eteklerindeki Habur Çayı çevresi ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Terörün beli kırıldı! Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

Yıllarca teröristlerin yuvalandığı 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı eteklerinde terör örgütü PKK'nın beli kırıldı. Huzur ve güven ortamına kavuşan bölgeye gelenler, Faraşin Yaylası'ndaki suyu Habur Çayı'na dökülen Yeşilöz Deresi'nde serinliyor.

Bölgeye gelenler, dağların arasından geçen dereye girip yüzerek serinliyor. Yaylada kalabalık gruplar halinde kamp ve piknik yapanlar, 50 metreye inen derinlikteki hem yüzüyor hem de eşsiz doğada stres atıyor.

Bölgeye gelenler, eşsiz manzaranın batı illerindeki tatil yerlerini aratmadığını belirterek, Kato Dağı eteklerinin zamanla önemli turizm merkezi haline gelebileceğini söyledi.

Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
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Terörün beli kırıldı! Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

Terörün beli kırıldı! Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

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