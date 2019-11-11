Terörün finans kaynağına darbe!

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır, Muş ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıklarınca, bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakları tespit ederek içerisindeki silah ve mühimmatları muhafaza altına almak, diğer malzemeler ile sığınakları imha etmek, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla, Diyarbakır, Muş ve Bingöl illeri arasında kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Kasım 2019 Cuma günü icrasına başlanan Kıran-5 müşterek operasyonun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu operasyonda 11 Kasım 2019 Pazartesi itibariyle, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 1’i 5 katlı, 1’i 2 odalı tek girişli 2 havalandırma deliği bulunan toplam 20 adet kış sığınağı tespit edilmeyi müteakip, Patlayıcı Madde Tespit ve İmha Timi ve Mayın/EYP Tespit ve İmha Timi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınarak imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak, ağaçlık, kayalık alan ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir tanesi timlerin intikal güzergahına iki ağaç arasına misina ip ile tuzaklanmış olmak üzere toplam 5 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, 153 adet 7,62 milimetre AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet M 978 gece görüş dürbünü, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği monte hamili, 250 kilogram amonyum nitrat, 1 adet uzaktan komutalı mayın/ el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan radyo frekans komutalı anahtar sistemi, 2 adet mayın/el yapımı patlayıcıda kullanılmak üzere hazırlanmış basma düzeneği, 1 adet 18’li pil bloğundan oluşturulmuş tetikleyici düzenek, 2 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan gübre öğütme makinesi, 1 adet 0.9 KW’lık jeneratör, 4 adet akü, 346 adet büyük pil, 2 adet 8’li pil bloğu, 4 adet 4’lü pil bloğu, 8 adet 3’lü pil bloğu, 1 adet anemometer rüzgar ölçer cihazı, 1 adet şarj adaptörü, 280 metre elektrik kablosu, 1 adet el dürbünü, 1 adet el feneri, 20 litre mazot, 20 litre motor yağı, 1 ton gıda malzemesi, özellikle lokal anestezide kullanılan 750 paket tıbbi malzeme, çok sayıda giyim malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir” denildi.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA BÜYÜK DARBE

Narko-terörizme de büyük darbe vurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde; iki farklı bölgede, 1 ton 615 kilo 45 gram esrar ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”