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26.09.2019 - 10:22 | | DHA

Ters yöne giren gelin arabasına ceza yağdı!

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde emniyet şeridine girerek ters yönde ilerleyen gelin arabası kask kamerasıyla görüntülendi. Motosikletli trafik polisinin peşine düştüğü araç durdurularak, ceza kesildi.

Ters yöne giren gelin arabasına ceza yağdı!

Görüntüler geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Üsküdar'da kaydedildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü Altunizade mevkiinde emniyet şeridine giren gelin arabası ters yönde ilerledi. Hem kendi hem de trafiktekilerin canlarını hiçe sayan arabadakiler kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerin devamında gelin arabası hızla Kadıköy yönünde ilerlerken peşlerine motorlu trafik polisi takıldı. Motosikletli trafik polisi, gelin arabasını görüntüleyen motosiklet sürücüsüne gelin arabasını görüp görmediğini sormasının ardından gelin arabasının peşine düştü. Trafik polisleri, ters yönde emniyet şeridinde ilerleyen gelin arabasını yakaladı. Ekiplerin ters yönde ilerleyen araç sürücüsüne bin 2 lira para cezası kestiği öğrenildi.

 

 

İstanbul’da cadde ve sokaklarda “drift” terörü kameradaİstanbul’un çeşitli noktalarında otomobilli magandalar, sokak ve caddelerde dakikalarca “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Magandalar o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.
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