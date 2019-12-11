MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Tesadüfen geçti, kimse söyleyemedi!
ABONE OL
11.12.2019 - 17:59 | | İHA

Tesadüfen geçti, kimse söyleyemedi!

Bursa'da kamyonun altında kalan elektrikli bisiklet sürücüsünü hayatını kaybettiği kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ölen adamın olay yerinden tesadüfen geçen eşine kimse öldüğünü söyleyemedi.

Tesadüfen geçti, kimse söyleyemedi!

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun girişinde meydana geldi. Yenişehir istikametinden İnegöl'e doğru seyir halinde olan Ahmet Erdin K. idaresindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon, petrol istasyonuna dönmek istediği sırada, aynı istikamette seyreden Yusuf Çelik (42) isimli elektrikli bisiklet sürücüsünü fark etmeyince altına aldı. Yola devam eden kamyon sürücüsünü petrol istasyonundaki çalışanlar uyardı. Daha sonra duran sürücü yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralan Yusuf Çelik'i İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahale rağmen kurtarılamayan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında olay yerinden tesadüfen geçen Çelik'in eşi, hayat arkadaşının kaza yaptığı öğrencince gözyaşlarına boğuldu. Defalarca çevredekilere ve polislere eşinin durumunu soran gözü yaşlı kadına, kimse eşinin öldüğünü söyleyemedi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber