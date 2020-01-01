Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi ne kadar 2020?

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş bilet sorgulama ekranı üzerinden ya da sıralı tam listeyi kontrol ederek 2020 yılbaşı biletlerini sorgulamaya başladı. Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşların bir kısmı teselli ikramiyesi ile yetinmek durumunda kaldı. Peki, teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi 2020 ne kadar?

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2020?

Milli Piyango 2020 yılbaşı çekiliş sonuçlarına göre bir rakam ile farklılık gösteren ikramiyeyi tutturan vatandaşlara teselli ikramiyesi veriliyor. 2020 yılı teselli ikramiyesi 80 bin TL.

TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR 2020

0358490 1058490 1158490 1258490 1308490 1318490

1328490 1338490 1348490 1350490 1351490 1352490

1353490 1354490 1355490 1356490 1357490 1358090

1358190 1358290 1358390 1358400 1358410 1358420

1358430 1358440 1358450 1358460 1358470 1358480

1358491 1358492 1358493 1358494 1358495 1358496

1358497 1358498 1358499 1358590 1358690 1358790

1358890 1358990 1359490 1368490 1378490 1388490

1398490 1458490 1558490 1658490 1758490 1858490

1958490 2358490 3358490 4358490 5358490 6358490

7358490 8358490 9358490