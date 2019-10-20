MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemTeslim olan teröristler örgütte yaşananları anlattı: İşkence ve infaz...
20.10.2019 - 20:20 | | DHA

Teslim olan teröristler örgütte yaşananları anlattı: İşkence ve infaz...

Van'da, jandarma ekiplerince yapılan görüşmelerde gri kategoride aranan 2 PKK'lı terörist ikna edilerek teslim oldu. PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 2 teröristin ifadesi, örgütün çökme noktasına geldiğini gösterdi. Teröristler, örgüt içinde işkence ve infazların başladığını anlattı.

Teslim olan teröristler örgütte yaşananları anlattı: İşkence ve infaz...

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Van'ın Çatak ilçesinde gri kategoride yer alan 2 terörist, ailelerinin ikna çalışmalarına katılmasıyla İlçe Jandarma Komutanlığına teslim oldu. Çatak ilçesi kırsalından 2013 ve 2014 yıllarında PKK/KCK terör örgütüne katılan, 'Aranan Teröristler Listesi'nde 300 bin lira ödül ile Gri kategoride bulunan teröristlerin jandarmada verdiği ifadelerinde, PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere PKK/KCK terör örgütünün ağır kayıplar verdiğini, kış üslenmesini yapacakları sığınak/barınakların, erzak ve malzemelerinin güvenlik güçleri tarafından bulunarak imha edildiğini, örgütün çökme noktasında olduğunu söyledikleri öğrenildi.

ÖRGÜT İÇİ İŞKENCE VE İNFAZLAR BAŞLADI

Teröristler, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, birçok örgüt üyesi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını ifade ettiler. Teslim olduktan sonra devletten hiç beklemedikleri iyi muamele gördüklerini, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütten kaçışların çok daha fazla olacağını kaydettikleri öğrenildi.

Teröristler, teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik güçlerine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaraları aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını anlattı.

    Festivalin son gününde nefes kesen gösterilerMuğla'nın Fethiye ilçesinde, 70 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı 20. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Festival boyunca Babadağ'dan 12 bin uçuş yapıldı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Akşam saatlerinde başladı şehri etkisine altına aldı! 1 kişi kayıp

    Akşam saatlerinde başladı şehri etkisine altına aldı! 1 kişi kayıp

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 21 Ekim Pazartesi hava durumu

    Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 21 Ekim Pazartesi hava durumu

    Birlikte çay içtiği arkadaşı bıçakladı

    Birlikte çay içtiği arkadaşı bıçakladı

    Teslim olan teröristler örgütte yaşananları anlattı: İşkence ve infaz...

    Teslim olan teröristler örgütte yaşananları anlattı: İşkence ve infaz...

    Sıradaki Haber