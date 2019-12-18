Teşvik tutarı belli oldu

Tebliğe göre, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında çıkarılan tebliğler çerçevesinde, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve 2019-2020 yılında; ilkokul 2-3-4. sınıflar, 6, 7, 8. sınıflar ve 10, 11, 12. sınıflar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alarak, 2019-2020 yılında 9. sınıfa devam eden her bir öğrenci için destek ödemesi yapılacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı için ödeme miktarları, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar için 3 bin 960 lira, ortaokul 6, 7, 8. sınıflar için 4 bin 610 lira, 10, 11, 12. sınıflar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan ve 2019-2020 yılında 9. sınıfa devam eden öğrenciler için de 4 bin 610 lira olarak belirlendi. Özel okul öğrencilerine sağlanan ve “teşvik” olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının, 2018-2019 eğitim yılı sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştı.



