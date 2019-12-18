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18.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Teşvik tutarı belli oldu

MEB tarafından, özel okullarda önceki yıllarda eğitim-öğretim desteği alan ve halen öğrenimine devam eden öğrenciler için 2019-2020 eğitim öğretim yılındaki destek ödenmesine ilişkin tebliğ dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Teşvik tutarı belli oldu

Tebliğe göre, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında çıkarılan tebliğler çerçevesinde, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve 2019-2020 yılında; ilkokul 2-3-4. sınıflar, 6, 7, 8. sınıflar ve 10, 11, 12. sınıflar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alarak, 2019-2020 yılında 9. sınıfa devam eden her bir öğrenci için destek ödemesi yapılacak.

2019-2020 eğitim öğretim yılı için ödeme miktarları, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar için 3 bin 960 lira, ortaokul 6, 7, 8. sınıflar için 4 bin 610 lira, 10, 11, 12. sınıflar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan ve 2019-2020 yılında 9. sınıfa devam eden öğrenciler için de 4 bin 610 lira olarak belirlendi. Özel okul öğrencilerine sağlanan ve “teşvik” olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının, 2018-2019 eğitim yılı sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştı.

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