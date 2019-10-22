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22.10.2019 - 12:23 |

TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce öğrenci eylül ayında TEV burslarına başvurdu. 27 Eylül'de ise mülakat tarihleri açıklandı. Öğrencilerin büyük çoğunluğu mülakatları tamamladı. Şimdi öğrenciler sonuç tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar...

TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türk Eğitim Vakfı (TEV), başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Bu yıl başvurular 2-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylara 27 Eylül'de duyuru yapıldı ve mülakat zamanı açıkladı. Son mülakatlar yarın yapılacak. Türk Eğitim Vakfı (TEV), başarılı fakat maddi desteğe ihtiyacı olan mesleki orta öğretim, üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Bu yıl başvurular 2-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Adaylara 27 Eylül'de duyuru yapıldı ve mülakat zamanı açıkladı. Son mülakatlar yarın yapılacak. 

Şimdi mülakata giren adaylar burs sonuçlarını merak ederek "TEV burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

TEV BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türk Eğitim Vakfı'ndan burs sonuç tarihi hakkında bir duyuru yapılmış değil. Geçem yıl sonuçlar 4 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu yıl da aynı şekilde en geç 7 Aralık'ta sonuçların açıklanması bekleniyor.

Aylık Burs Ödemeleri 2019-2020 öğretim yılı (Ekim-Haziran)

Mesleki Orta Öğretim   300 TL

Üniversite   700 TL

Yüksek Lisans 1.100 TL

Doktora 1.400 TL

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