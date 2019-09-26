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26.09.2019 - 13:54 | | İHA

Tezgahındaki montu alıp kayıplara karıştı!

İstanbul Aksaray’da bir kadın, manav tezgahındaki deri montu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tezgahındaki montu alıp kayıplara karıştı!

Olay, geçtiğimiz Salı günü Aksaray’da bir manav dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, manav dükkanına gelen bir adam elindeki deri montu tezgahtaki meyvelerin üzerine bırakarak dükkana girdi.

Bu esnada manava gelen bir kadın manav tezgahındaki deri montu çalarak kayıplara karıştı. Kadının manav tezgahındaki deri montu çalma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis, montu çalan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

İstanbullular'ı korkutan depremGeçen salı günü Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş İstanbul halkı büyük panik yaşamıştı. Korku yaratan deprem sonrası artçı sarsıntılar dün ve bugün de devam etti. Bugün son olarak Marmara Denizi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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