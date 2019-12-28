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28.12.2019 - 07:50 | | Ankara Milliyet

Tezkere için olağanüstü toplantı gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meclis açıldığında ele alınacak ilk iş olacağını söylediği Libya’ya asker gönderme tezkeresi için TBMM’nin olağanüstü toplanması gündemde.

Tezkere için olağanüstü toplantı gündemde

AK Parti grup yönetimi milletvekillerini mesaj göndererek tezkerenin 30 Aralık’ta meclise sunulabileceğini bildirdi. Mesajda şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi: “Sayın milletvekillerimiz Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya tezkeresinin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü meslise gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere genel kurulun 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’de toplanması ihtimali söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte genel kurulda bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederim.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
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