Tezkere için olağanüstü toplantı gündemde

AK Parti grup yönetimi milletvekillerini mesaj göndererek tezkerenin 30 Aralık’ta meclise sunulabileceğini bildirdi. Mesajda şu ifadelerin yer aldığı öğrenildi: “Sayın milletvekillerimiz Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya tezkeresinin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü meslise gelmesi muhtemel olup; görüşmelerini yapmak üzere genel kurulun 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’de toplanması ihtimali söz konusu olabilir. Bu nedenle; tüm milletvekillerimizin programlarını buna göre yapmaları ve belirlenecek gün ve saatte genel kurulda bulunmaları hususunda hazırlıklı olmalarını rica ederim.”