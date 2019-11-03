‘Tezkereye ‘evet’ demek doğruydu’

Kılıçdaroğlu, dün CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu. Cumhlurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye yapması planlanan ziyaretinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Erdoğan Amerika’ya gitmemeli. Ne diye gidecek? ‘Giderken mektubu yanımda götüreceğim’ diyor. Bundan daha büyük bir saçmalık olamaz. Kesinlikle gitmemesi lazım. Resmi olarak diplomatik yollardan Türkiye Cumhuriyeti’nden özür dilenir Erdoğan ondan sonra gidebilir. Mektubu yanında da götürmez. Toplumu aşağılayan o mektubu cebine alıp gezecek mi?”



‘Doğru politikaydı’



Kılıçdaroğlu, CHP’nin Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye “evet” demesine yönelik tartışmaların sorulması üzerine “Doğru politikaydı. İdlib’de, Afrin’de sivil toplum örgütleri var ve bunların harcamalarının büyük kısmı AB tarafından fonlanıyor. Suriye halkına olağanüstü güzel hizmetler götürüyorlar. Şimdi eğer askerlerimiz çekilseydi bu hizmetlerin tamamı yok olacaktı.



Hatay Büyükşehir Belediyemiz o bölgeye düzenli içecek su götürüyor. Türk askeri çekildiği zaman ne olacak? Oradaki insanlar da Türkiye’ye gelecek. Kendi aramızda tartıştık. Çekilmenin Türkiye’ye maliyeti çok daha ağır olacaktır. Askerlerin o bölgede kalmasının, hem bizim, hem o bölgede yaşayan özellikle; kadın, çocuk, yaşlı için zorunlu olduğu gerçeğini gördük” ifadelerini kullandı.



İktidarın Suriye politikasının sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye ciddi bir itibar kaybına uğramıştır. Başta konulan hedef, Suriye’ye barışın, huzurun gelmesiydi. Geldiğimiz noktada ne barış, ne demokrasi var. Kendi toprağını terk eden bir Türkiye var ve 3 milyon 600 bin Suriyeli gerçeği var. Bu başarı mıdır? Orta Doğu politikasında Türkiye, iflas noktasına gelmiştir” dedi.



Kılıçdaroğlu, Rusya ile ortak devriyenin başlamasının Türkiye ile Şam arasındaki diyalog sürecini hızlandırabileceğini ifade ederken Soçi Mutabakatı’nın ardından düşman görülen Esad’ın Türkiye’nin güvenliğini koruyan noktalara kendi askerlerini yerleştirdiğini söyledi.



‘Erdoğan’a yarar’



Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın mülteciler şehri kurulacağını belirttiği bölgeye “kutu” denildiğini ifade ederken “Suriyelilerin oraya yerleştirilmeleri ve buradaki insanların gönüllü gitmelerini yapabilirlerse memnun oluruz” dedi.



Kılıçdaroğlu, ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı konusunda “Yaptırım konusu, Türkiye’nin hak ettiği bir süreç değil. Erdoğan’dan intikam almak üzere Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını asla doğru bulmuyoruz. Türkiye Erdoğan’dan ibaret değil. Ama batılı Türkiye’yi Erdoğan’ın gözü ile görüyor. ABD’nin bu süreç içinde Türkiye’ye yaptırım uygulaması Erdoğan’ın işine yarar. Erdoğan ekonomik krizi Amerika’ya bağlar. Kaldı ki bu tür yaptırımların halkımızın gözünde itibar görmediğinin de bilinmesi lazım” dedi.