Tezmaksan, mesleki eğitime odaklandı

Tezmaksan Akademi ile 2015’ten bu yana öğretmenlere, meslek lisesi öğrencilerine, üniversitelerin ilgili bölümlerine ücretsiz eğitim desteği sunduklarını söyleyen Aydoğdu, Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile imzaladıkları yeni protokolle etki alanlarını genişlettiklerini kaydetti.

Protokolle Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü öğrencileri 12’şerli gruplar halinde Tezmaksan Akademi’de sanayide kullanılan yeni teknolojiler ve CNC eğitimleri alacaklar. İlk bölümü 2-6 Eylül’de başlayacak eğitimler, yıl boyu devam edecek.

Teknik liselerde okuyan çocukların yüzde 80’inin sanayide çalışmak istemediğini söyleyen Aydoğdu, bu algıyı değiştirmek için “Torna ile Şekillenen Hayatlar Semineri” düzenlediklerini aktardı. Akademi kapsamında bugüne kadar 47 ilde, 40 bin katılımcıya 135 kez seminer verildi.