The Bodrum Cup 31 yaşında

Bu yıl 31’incisi düzenlenecek olan American Hospital The Bodrum Cup için geri sayım başladı. 21-26 Ekim tarihleri arasında yerli ve yabancı deniz tutkunlarını bir araya getirecek organizasyonda, Bodrum 180’den fazla tekneyi, bin 500’den fazla denizci ve on binin üzerinde katılımcıyı ağırlayacak.

Bu yıl ki yarışlarda bir ilke de imza atacak The Bodrum Cup’ta yarışların birincisi, Anıtkabir’in ve İsveç Parlamentosu’nun rölyeflerini yapan, dünyaca ünlü heykeltıraş İlhan Koman’ın ‘Sonsuz Sütun’ eserinden esinlenerek yapılan ödülün sahibi olacak. Organizyon kapsamında Koman’ın eserleri 1905’te İsveç’te yapılan 114 yıllık gemisi Hulda’nın içinde ilk defa sanatseverlerle buluşacak. Ayrıca Hulda, yarış rotalarında teknelerle hareket ederek sanat rüzgarını tüm Bodrum’da estirecek.

Bodrum’u dünyaya tanıtıyorlar

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 31. yaşını kutlayan organizasyonun guletler yelken yapamaz tabusunu yıktığını dile getirerek, “The Bodrum Cup içinde barındırdığı, hem ticaret, kültür, denizcilik, doğa, insan ve çevre öğeleriyle sürdürülebilir bir etkinlik haline geldi. Bodrum’u tüm dünyaya onurla ve gururla tanıtıyor ve bize bu gururu yaşatıyorlar” dedi.

‘Bir yarıştan daha fazlası’

Organizasyonun bir yelken yarışından daha fazlası olduğunu dile getiren The Bodrum Cup Organizasyon Komite Başkanı Süleyman Uysal, geçen yıl 53 milyon kişiye ulaştıklarını dile getirerek “Ülkemizin eşsiz güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi. Onursal Başkan Erman Aras da “Yatçılık ve deniz sektörünü ülkemizin hak ettiği seviyeye çıkarmak için çaba sarf ediyoruz” ifadesini kullandı.