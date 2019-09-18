The Taste Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı!

Mutfaktaki yeteneklerine güvenen amatör ya da profesyonel tüm aşçılara açık olan yarışmada amaç; jürinin lezzet olarak en çok beğeneceği yemeği hazırlamak. Yarışmacılar yaptıkları yemeği sadece tek bir kaşıkta jürinin beğenisine sunacak. Jüri, yemekleri kimin hazırladığını, hangi malzemeleri kullandığını veya nasıl pişirdiğini bilmeden değerlendirecek. Jüri üyeleri başarılı buldukları adayları, 4’er kişiden oluşacak takımlarına almak için ikna etmeye çalışacak.

Takımlar oluşturulduktan sonra yarışmacılar, önce başlarındaki şeflerin önderliğinde dokunulmazlık kazanmak için yemek yapacaklar daha sonra elenmemek için mutfağa girecekler.

En kötü performansı sergileyen yarışmacı, programa veda edecek.

Heyecan dolu bu mücadelede birbirinden ilginç lezzetler izleyiciyle buluşurken sadece bir kişi yarışmayı kazanarak büyük ödülün sahibi olacak.

THE TASTE 15. YENİ BÖLÜM FRAGMAN