The Taste Türkiye'de kim elendi? 18 Eylül günü kim veda etti?

Çarşamba akşamları yayınlanan The Taste Türkiye yarışmasına bir kişi veda etti. İzleyiciler ise The Taste Türkiye yarışmasında kimin elendiğini merak ediyor. İşte 18 Eylül Çarşamba günü The Taste Türkiye'den elenen o isim...

THE TASTE TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

The Taste Türkiye'de düelloya İrem ve Vedat kaldı. Düello sonunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. The Taste Türkiye'de dün akşam elenen isim Vedat doğan oldu.