The Witcher dizisi konusu ve oyuncu kadrosu | The Witcher başrol oyuncuları

Netflix'in uzun zamandır merak içinde beklenen dizisi The Witcher'ın 1. sezonu bugün yayınlandı. Dizinin Netflix plaktformunda yayınlanmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı dizi hakkındaki yorumlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Yüzyılı aşkın süredir huzurlu yaşayan insanların savaşın patlak vermesinin ardından elfler ve cüceler arasındaki amansız mücadelesi konu alınıyor. Peki The Witcher filminin başrollerinde hangi isimler yer alıyor?

The Witcher, senaryosu Lauren Schmidt Hissrich tarafından yazılan ve Netflix'te yayımlanan fantezi drama türündeki Amerikan yapımı internet dizisi. Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan dizinin ilk sezonu 20 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

THE WİTCHER KONUSU

Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir.

THE WİTCHER BAŞROL OYUNCULARI

Henry Cavill, (Rivyalı Geralt)

Freya Allan, (Prenses Ciri)

Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer)

Jodhi May, (Kraliçe Calanthe)

Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach)

Adam Levy, (Fareçuval)

MyAnna Buring, (Tissaia de Vries)

Mimi Ndiweni, (Fringilla Vigo)

Therica Wilson-Read, (Sabrina Glevissig)

Emma Appleton, (Prenses Renfri)

THE WİTCHER 1. SEZON NASIL İZLENİR?

The Witcher 1. sezonu izlemek isteyenler Netflix platformu üzerinden diziyi izleyebilecek.