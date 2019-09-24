Thor: Karanlık Dünya oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Başrollerinde Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston ve Stellan Skarsgard'ın olduğu Thor: Karanlık Dünya bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. 2013 yapımı filmin oyuncuları ve konusu şimdiden merak ediliyor. İşte filme dair bilgiler...

THOR: KARANLIK DÜNYA FİLMİ KONUSU

Tanrıların dünyanın ötesindeki mücadelesi devam ediyor. İlk filmde babası tarafından güçleri elinden alınarak dünyaya sürgün edilen Thor, kendisini yenilmez yapan çekicini yeniden kullanmaya ve kendi hükümdarlığı olan Asgard’a geri dönmeye hak kazanmıştı. Ölümsüz Thor, Buz Devleriyle işbirliği yapan ve hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan kardeşi Loki'den sonra şimdi de antik Dark Elves güçleriyle çarpışacak. Kudretli Malekith tarafından yönetilen bu güçler evreni tekrar karanlığa gömmeye çalışacak.Dünyayı ve 9 Diyarlar’ı, Odin ve Asgard’ın bile karşı koyamadığı bir düşmandan kurtarmaya çalışan Thor bu yolculukta, dünyalı Jane Foster ile yeniden bir araya gelecek ama dünyalı dostları kurtarması için hayatındaki bazı şeyleri de feda etmesi gerekecek.

THOR: KARANLIK DÜNYA OYUNCULARI

Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgård, Idris Elba, Christopher Eccleston, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Kat Dennings