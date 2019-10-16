THY başvurusu nasıl yapılır? THY Kabin memuru (kadın) başvuru şartları nelerdir?

Ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden, dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olan Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, hizmet sektörü gereklilikleri doğrultusunda;

Güler yüzlü,

İletişim becerisi yüksek,

Ekip çalışmasına yatkın,

Dinamik

kişiler aranıyor.

THY BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak

En az lise mezunu olmak

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.)

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak

Daha önce THY A.O. veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

Sağlık ve Fiziki Koşullar

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

THY A.O. Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

THY A.O. Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

THY A.O., belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

THY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, THY A.O. resmi sitesi (https://careers.turkishairlines.com/) üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.

Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirileceklerdir.

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THY BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

THY başvuru işlemleri 18 Ekim 2019 günü sona erecek.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri

Online İngilizce Testi ve Online Yetkinlik Envanteri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)

THY A.O İngilizce Sınavı

Mülakat Süreçleri

Evrak Kontrolü

İngilizce Mülakatı

Boy-Kilo Ölçümü

Dövme ve Yara izi Kontrolü

(Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı

Kurul Mülakatı

Psikolog Görüşmesi

Grup Değerlendirme Çalışması

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)