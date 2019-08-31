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31.08.2019 - 10:37| AA

THY uçağı taksi yolundan çıktı

İstanbul Havalimanı'na indikten sonra taksi yolundan çıkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın yolcuları tahliye edildi.

THY uçağı taksi yolundan çıktı

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, havayolu şirketine ait TK2307 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, saat 07.28'de İstanbul'a inişi sonrasında köprüye yaklaşırken taksi yolundan çıktı.

Uçakta seyahat eden 147 yolcu ve 7 kişiden oluşan uçuş ekibi sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi. Havalimanı operasyonu sorunsuz şekilde devam ederken, yaşanan durumun nedenleri ile ilgili araştırmalar yapılıyor.

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