Konuyla ilgili olarak bir aÃ§Ä±klama yapan THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸaviri Yahya ÃœstÃ¼n, "ElazÄ±ÄŸ ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± ve kapsamlÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±layabilmek amacÄ±yla; 300 kiÅŸilik bir uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z AFAD, KÄ±zÄ±lay ekipleri ve ekipmanlarÄ± ile birlikte saat 02:00'da ElazÄ±ÄŸ'a hareket edecektir. HalkÄ±n havayolu olarak her koÅŸulda milletimizin yanÄ±ndayÄ±z" dedi.

150 TL sabit fiyat olacakÂ

Fiyat deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili de bilgi veren ÃœstÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:

"ElazÄ±ÄŸ'da gerÃ§ekleÅŸen depremden etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bÃ¼yÃ¼k geÃ§miÅŸ olsun, baÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun. ElazÄ±ÄŸ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasÄ±yla ek seferler icra edeceÄŸiz"Â