25.01.2020 - 00:04 | | AA
THY'den ElazÄ±ÄŸ'a uçak
ElazÄ±ÄŸ'da akÅŸam saatlerinde meydana gelen depremin artÄ±ndan bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in 300 kiÅŸilik bir AFAD ekibi TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n tahsis ettiÄŸi uÃ§akla ElazÄ±ÄŸ'a gidecek.Â
Konuyla ilgili olarak bir aÃ§Ä±klama yapan THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸaviri Yahya ÃœstÃ¼n, "ElazÄ±ÄŸ ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± hÄ±zlÄ± ve kapsamlÄ± ÅŸekilde karÅŸÄ±layabilmek amacÄ±yla; 300 kiÅŸilik bir uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z AFAD, KÄ±zÄ±lay ekipleri ve ekipmanlarÄ± ile birlikte saat 02:00'da ElazÄ±ÄŸ'a hareket edecektir. HalkÄ±n havayolu olarak her koÅŸulda milletimizin yanÄ±ndayÄ±z" dedi.
150 TL sabit fiyat olacakÂ
Fiyat deÄŸiÅŸikliÄŸi ile ilgili de bilgi veren ÃœstÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na ÅŸÃ¶yle devam etti:
"ElazÄ±ÄŸ'da gerÃ§ekleÅŸen depremden etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za bÃ¼yÃ¼k geÃ§miÅŸ olsun, baÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun. ElazÄ±ÄŸ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasÄ±yla ek seferler icra edeceÄŸiz"Â