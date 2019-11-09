Timuçin Esen Dr. House'u canlandıracak! Timuçin Esen kimdir?

Timuçin Esen, Hekimoğlu dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Birçok başarılı profjede yer alan Timuçin Esen son olarak Müslüm Gürses'in hayatının anlatıldığı Müslüm filminde, Müslüm Gürses'i canlandırmıştı. İşte Timuçin Esen'in hayatı...

TİMUÇİN ESEN KİMDİR?

Mahmut Timuçin Esen 14 Ağustos 1973, Adana doğumludur. Ankara Ted Koleji Mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde iki yıl okuduktan sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne geçer. İtalya ve ABD'de de tiyatro eğitimi almıştır. Los Angeles’taki California Insitute of the Arts Üniversitesi’nde 7 yıl sinema - yönetmenlik üzerine master yapmıştır. Ayrıca ABD’deki ünlü oyuncu koçu Larry Moss’un öğrencilerinden biridir.

Öğrencilik yıllarında 'Çıkmaz Sokak' adında orta metrajlı bir film çekmiştir. Bu filmde Engin Günaydın ve Olgun Şimşek rol almıştır. Türkiye’ye döndükten sonra, Gurbet Kadını dizisinde “Hakkı Ağa” rolüyle gönüllerde taht kuran oyuncu, dizi sonrasında Meltem Cumbul ve Şener Şen’le beraber Gönül Yarası adlı sinema filminde rol almıştır. Bu filmde “Halil” karakterini canlandıran Esen, canlandırdığı bu karakterle 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ve SİYAD(Sinema Yazarları Derneği)'da En iyi Yardımcı Erkek oyuncu ödülünü almıştır.

Sonrasında yonetmenliğini Uğur Yücel'in yaptigi Yazı Tura adlı filmde asker rolünü canlandırmıştır. Hırsız Polis adlı dizide “Çınar” rolüyle izleyicilerin beğenisini toplamıştır. 2006-2008 yılları arasında Melih Cevdet Anday'in eseri olan Mikado'nun Çöpleri isimli tiyatro oyununda rol almıştır. Sanatçı Tolga Örnek'in yönetmenliğini yaptığı Labirent filminde Meltem Cumbul'la tekrar kamera karşısına geçmiştir. Sanatçı bu rolüyle 17. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri töreninde Ayhan Işık Özel Ödülü'nü almıştır. Aynı zamanda bu rolüyle Uluslararası Madrid Film Festivali Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmiştir.

Ayrıca sanatçının 18.02.2011 tarihinde çıkardığı 'Mayhoş' adında bir albümü vardır.

Galip Derviş isimli dizinin jenerik müziğini seslendirmiştir.

2014-2015 yıllarında Gönül İşleri dizisinde "Yılmaz Durmaz" (Deli Yılmaz) karakterine hayat vermiştir.

2016-2017 yılları arasında başrolde oynadığı Bodrum Masalı dizisindeki Faryalı karakteri ile bir kez daha büyük beğeni toplamıştır. 2018 yılında ise Nurgül Yeşilçay'la başrolünde yer aldığı Gülperi dizisinde rol almıştır. Son olarak Müslüm filminde Müslüm Gürses'i canlandırmıştır.

Bilge Türe ile 2012 yılından beri birliktedir. Ayda isminde kız çocuğu vardır.

TİMUÇİN ESEN FİLMLERİ

Müslüm 2018

Martıların Efendisi 2017

Senin Hikayen 2013

Kumun Tadı 2012

Labirent 2011

Gönül Yarası 2005

Yazı Tura 2003

Deliyle Geçen Gece 2003

TİMUÇİN ESEN DİZİLERİ

Hekimoğlu 2019-

Gülperi 2018- (Avukat Kadir Aydın)

Bodrum Masalı 2016-2017 (Faryalı)

Gönül İşleri 2014-2015 (Yılmaz)

Vicdan Aralık 2013-Ocak 2014 (Yunus)

Hırsız Polis 2005-2007 (Komiser Çınar)

Gurbet Kadını 2003-2005 (Hakkı)