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07.11.2019 - 13:19 | | DHA

Tıp merkezinin sahibi doktor, çocuğunun annesi kadın doktora dehşeti yaşattı!

İstanbul Avcılar'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Tıp merkezinin sahibi doktor, çocuğunun annesi kadın doktora dehşeti yaşattı!

Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı iş yerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı.

Tıp merkezinin sahibi doktor, çocuğunun annesi kadın doktora dehşeti yaşattı

Yaralı doktor A. A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Tıp merkezinin sahibi doktor, çocuğunun annesi kadın doktora dehşeti yaşattı

Okul servisi öğrenciye çarptıİstanbul Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı, manevra yaptığı sırada bir öğrenciye çarptı. 9 yaşında olduğu öğrenilen yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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