TÄ±p teknisyeni dondurma sÄ±rasÄ±nda hayat kurtardÄ±!

FoÃ§a ilÃ§esinde bulunan ve uzun yÄ±llardÄ±r dondurma ustalÄ±ÄŸÄ± yapan AltÄ±ntaÅŸ, gece saatlerinde satÄ±ÅŸ yaparken yanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n tavsiyesi Ã¼zerine sandalyeye oturarak dinlenmeye geÃ§ti.

Telefonuyla ilgilenen AltÄ±ntaÅŸ, bir anda sandalyeden yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.Â AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶renler mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken dondurma sÄ±rasÄ±nda bekleyen FoÃ§a 2 Nolu Acil SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Ä°stasyonu gÃ¶revlisi Acil TÄ±p Teknisyeni Ã–zlem Ensari, yardÄ±ma koÅŸtu.

Ä°lk olarak AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n nabzÄ±nÄ± kontrol eden Ensari, dolaÅŸÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce mÃ¼dahaleye baÅŸladÄ±. 112'nin aranmasÄ±nÄ± isteyen Ensari, bir yandan kalp masajÄ±na baÅŸladÄ±. Bir Ã§alÄ±ÅŸandan da suni solunum yapmasÄ±nÄ± isteyen Ensari, yaklaÅŸÄ±k 7 dakikalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma sonucu AltÄ±ntaÅŸ'Ä± hayata dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.

112 Acil Servis ekiplerinin gelmesiyle AltÄ±ntaÅŸ, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

"BENÄ°M BÄ°R PARÃ‡AM OLDU"

AltÄ±ntaÅŸ, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, olay sÄ±rasÄ±nda yere dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hiÃ§ hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bir anda Ensari'nin sesini duyduÄŸunu belirtti.

"Ã–zlem hanÄ±mÄ±n 'nefes aldÄ±, Ã§evir' dediÄŸini hatÄ±rlÄ±yorum. Sonra gÃ¶zÃ¼mÃ¼ hastanede aÃ§tÄ±m." diyen AltÄ±ntaÅŸ, Ensari'nin o sÄ±rada dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼nde olmasÄ±nÄ±n kendi ÅŸansÄ± olduÄŸunu ifade etti.

AltÄ±ntaÅŸ, "Ã‡aÄŸrÄ±lan biri deÄŸil, mÃ¼ÅŸterimdi. O benim bir parÃ§am, bir evladÄ±m oldu. Ä°ki tane evladÄ±m vardÄ±, ÅŸimdi 3 tane oldu. Ben bugÃ¼n ayaktaysam bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu onun sayesinde. O olmasaydÄ± ben dÃ¶nemezdim." diye konuÅŸtu.

GittiÄŸi hastanede kendisine "solunum arresti" tanÄ±sÄ± konduÄŸunu kaydeden AltÄ±ntaÅŸ, tedavisinin ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸini, ancak artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken daha dikkatli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"BENÄ°M YERÄ°MDE OLAN HERKES AYNI ÅžEYÄ° YAPARDI"

Ensari ise herkesin ilk yardÄ±m bilmesi gerektiÄŸini, bu konuda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kurslar verdiÄŸini belirtti.

Kalp masajÄ±yla solunumun tekrar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n tekrar hayata dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Ensari, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ambulans gelene kadar ben dolaÅŸÄ±mÄ± saÄŸladÄ±m. Ambulans geldi. OnlarÄ±n da yerinde ve zamanÄ±nda mÃ¼dahaleleriyle Nazmi amca tekrar saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. Ä°lk defa yapmÄ±yorum tabi. Benim gÃ¶revimde olan herkes yapar bunu. Ama bir kiÅŸiyi hayata dÃ¶ndÃ¼rmek Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mutluluk. Ä°yi ki bu gÃ¶revi yapÄ±yorum. Ä°nÅŸallah herkes ilk yardÄ±mÄ± bilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼n Nazmi amcanÄ±n baÅŸÄ±na gelen, yarÄ±n baÅŸka bir sevdiÄŸimin baÅŸÄ±na gelebilir."

Ensari, bu tip olaylarda zamanÄ±nda mÃ¼dahalenin yanÄ± sÄ±ra ambulansa doÄŸru adres verilmesi ve acil saÄŸlÄ±k ekibini yolda karÅŸÄ±lamanÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izdi.

HAYATÄ° MÃœDAHALE GÃœVENLÄ°K KAMERASINDA

Ã–te yandan AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n oturduÄŸu sandalyeden yere yÄ±ÄŸÄ±lmasÄ±, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n mÃ¼dahale Ã§abalarÄ± ve Ã–zlem Ensari'nin gelerek yaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale de iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

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