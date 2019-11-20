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20.11.2019 - 13:03 | | DHA

TIR devrildi, 2 ton hamsi yola saçıldı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, yol kenarında, park halindeki TIR'a çarpıp devrilen TIR'ın şoförü yaralandı. Devrilen TIR'ın taşıdığı 2 ton hamsi ise yola saçıldı.

TIR devrildi, 2 ton hamsi yola saçıldı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Erdal Yılmaz yönetimindeki 61 K 22339 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında, park halindeki 33 ABD 447 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, yan yattı. Devrilen TIR'ın şoförü Erdal Yılmaz yaralanırken, dorsesinde taşıdığı yaklaşık 2 ton hamsi ise yola saçıldı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdal Yılmaz, ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle aksayan trafik, Karayolları ekiplerince balıkların temizlenmesinin ardından yeniden normale döndü.

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