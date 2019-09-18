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18.09.2019 - 14:16 | | DHA

TIR devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı

Kırıkkale'de lastiği patlayarak kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.

TIR devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı
TIR devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı
TIR devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı
TIR devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı
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Kaza öğle saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Serkan Sakallı yönetimindeki 05 AAH 500 plakalı TIR, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Serkan Sakallı yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki gıda ürünleri yola saçıldı.

Yaralı sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesi ardından ulaşım normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuzey Marmara otoyolunda can pazarı kameradaKuzey Marmara Otoyolu Ali Bahadır Bağlantı yolunda meydana gelen kazadan hemen sonra çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde adeta can pazarı yaşanırken, kazada bir kişi ölmüş iki kişi yaralanmıştı.
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