MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TIR durakta yolcu alan halk otobüsüne çarptı: 11 yaralı
ABONE OL
13.12.2019 - 10:39 | | İHA

TIR durakta yolcu alan halk otobüsüne çarptı: 11 yaralı

Kayseri’de TIR'ın durakta yolcu alan halk otobüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

TIR durakta yolcu alan halk otobüsüne çarptı: 11 yaralı

Kaza, Osman Kavuncu Bulvarı Anbar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta yolcu alan 38 FZ 501 plakalı halk otobüsüne 38 D 6544 plakalı TIR arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan A.T., M.Ö., İ.B., M.Ş., H.İ.B., M.A., O.C., N.E., M.Ç., Ç.K. ve G.Ç., sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın olduğu caddede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.

Öte yandan, 11 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde TIR'ın otobüse çarptığı ve kazanın ardından yaşanan kargaşa saniye saniye kaydedildi.

TIR durakta yolcu alan halk otobüsüne çarptı: 11 yaralı

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

MasterChef'te kim elendi? Yeni bölümde Demet Akalın, Okan Kurt, Alişan ve Buse Varol sürprizi (Fragman)

Yunanistan'dan skandal hareket

Yunanistan'dan skandal hareket

Sıradaki Haber