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29.10.2019 - 17:28 | | DHA

TIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündü

Kayseri'nin Develi ilçesinde TIR ile çarpışarak, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mehmet Solak, hayatını kaybetti.

TIR ile çarpışan otomobil ikiye bölündü

Kaza, saat 15.00 sıralarında Develi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mehmet Solak yönetimindeki 52 KA 511 plakalı otomobil, Yunus B.'nin kullandığı 06 BB 4405 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü Mehmet Solak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Solak'ı, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Solak, hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada ölen milli takım antrenörü Bodrum'da toprağa verildiAydın'ın Germencik ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ölen kickboks milli takım antrenörü Hasan Karlı (41), Muğla'nın Bodrum ilçesinde toprağa verildi. Cenazede baba Celal Karlı, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
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