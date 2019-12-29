MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TIR markete daldı! Yaralılar var
ABONE OL
29.12.2019 - 13:54 | | İHA

TIR markete daldı! Yaralılar var

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan TIR markete daldı. Kazada markette bulunan 4 kişi yaralandı.

TIR markete daldı! Yaralılar var
Duyan oraya koştu! Aralarında çocuklar da var
Duyan oraya koştu! Aralarında çocuklar da var
Duyan oraya koştu! Aralarında çocuklar da var
Haberin Tüm Fotoğrafları

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Mardin karayolu Anıt (Kerme) kırsal mahallesinde meydana geldi. Mardin istikametine seyir eden Çetin T. yönetimimdeki 38 JK 095 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete daldı.

Kazada markette bulunan Süleyman D. (17), Yunus D. (11), İbrahim Halil D. (3) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR vinç yardımıyla marketten çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Onu gören kedi ve köpekler esas duruşa geçiyorAntalya’da 60 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak kedileri ve köpekleri için harcıyor. 100’e yakın kediyi ciğerle, onlarca köpeği de kızartılmış tavukla besleyen Güç’ü gören sokak hayvanları adeta esas duruşa geçiyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu

Aynı iş yerinden aldıkları tatlılardan yiyen 60 kişi, hastanelik oldu

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Her yıl yüzlerce adak adanıyordu! Gerçek şoke etti

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

Sıradaki Haber