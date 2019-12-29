TIR markete daldı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Mardin karayolu Anıt (Kerme) kırsal mahallesinde meydana geldi. Mardin istikametine seyir eden Çetin T. yönetimimdeki 38 JK 095 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete daldı.
Kazada markette bulunan Süleyman D. (17), Yunus D. (11), İbrahim Halil D. (3) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. TIR vinç yardımıyla marketten çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Onu gören kedi ve köpekler esas duruşa geçiyorAntalya’da 60 yaşındaki Ekrem Güç, emekli maaşının yarısını sokak kedileri ve köpekleri için harcıyor. 100’e yakın kediyi ciğerle, onlarca köpeği de kızartılmış tavukla besleyen Güç’ü gören sokak hayvanları adeta esas duruşa geçiyor.