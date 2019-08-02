TIR şarampole devrildi, sürücü kupada mahsur kaldı!

Kaza, saat 09.30 sıralarında Isparta- Baladız mevkiinde meydana geldi. Ekrem Bozdağ'ın kullandığı 34 BH 6532 plakalı saman yüklü TIR, şarampole devrildi. Dorsesi yan yatan TIR'ın kupa kısmı şaha kalktı. Sürücü Bozdağ ise mahsur kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüyü merdiven aracı yardımıyla bulunduğu yerden alarak kurtardı. Yara almadan kurtulan Ekrem Bozdağ, ambulansta muayene edildi.
Kaza sonra sonrasında çevreye dağılan saman torbaları toplanırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Burası İstanbul... Tarih fışkırdıKadıköy'de Haydarpaşa Garı’nın istasyon bölgesinde başlatılan ve 1 yılını geride bırakan arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutuyor. Kazılar kapsamında 5. yüzyıla ait olduğu belirtilen kilise kalıntıları, toplu mezarlar, mimari kalıntılar ile yaklaşık 6 bine yakın sikke bulundu. Devam eden kazı çalışmaları hakkında DHA'ya bilgi veren İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Rahmi Asal, "Kadıköy hep yazılarda, tarihçilerin bahsettiği antik kaynakların aktarımları ile arkeolojisi ve tarihi ile biliniyordu. Bu yaptığımız işle Kadıköy gerçekten arkeolojisi ve tarihi ile yeniden gündeme oturdu ve gün ışığına çıktı diyebiliriz” dedi.