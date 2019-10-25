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25.10.2019 - 09:59 | | DHA

TIR'a arkadan çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan motosiklet sürücüsü Ensar Kıvanç (23) hayatını kaybetti.

TIR'a arkadan çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti!

Kaza, dün akşam Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ensar Kıvanç'ın kullandığı motosiklet, İsmet O.'nun (51) yönetimindeki 06 BT 0194 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Osmaniye'deki özel bir hastaneye kaldırılan Kıvanç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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