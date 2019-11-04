TIR'a çarptı 62 metre sürüklenip ters döndü!

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun D. (22) idaresindeki 52 BA 807 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Cafer B.'nin kullandığı 38 JTS 68 plakalı TIR'ın dorsesine çarpması sonucu bariyerlere çarpıp 62 metre sürüklenerek ters döndü. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Mustafa Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Harun D. ile Ebubekir Ş. (19), Şamil Buğrahan D. (19), Burak O. (20) ve Cihat Y. (20) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 112 Acil Servis sağlık ekiplerince yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.