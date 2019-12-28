MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri TIR'ın altına giren aracın sürücüsü öldü
ABONE OL
28.12.2019 - 02:49 | | DHA

TIR'ın altına giren aracın sürücüsü öldü

İzmir'de Kemalpaşa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek TIR'ın altına girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Emek, araçta sıkışarak hayatını kaybetti.

TIR'ın altına giren aracın sürücüsü öldü

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Bağyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Halil İbrahim Emek yönetimindeki 35 Y 8317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, Tevfik Özdemirin kullandığı 16 ABC 103 plakalı TIR'a çarparak altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü Emekin, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Emekin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından normale döndü. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilin direksiyonuna geçti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TIR'ın altına giren aracın sürücüsü öldü

    TIR'ın altına giren aracın sürücüsü öldü

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Asgari ücret ile birlikte o ödemeler de arttı!

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Dehşete düşürdü! Bu bir insan eli değil

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sosyal deney için dilencilik yapan muhabirimiz yaşadıklarını anlattı

    Sıradaki Haber