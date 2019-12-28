TIR'ın altına giren aracın sürücüsü öldü

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Bağyurdu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden Halil İbrahim Emek yönetimindeki 35 Y 8317 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aştı. Karşı şeride geçen otomobil, Tevfik Özdemirin kullandığı 16 ABC 103 plakalı TIR'a çarparak altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü Emekin, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Emekin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolun Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.