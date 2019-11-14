MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriTIR'ın çarptığı traktör kanala devrildi: 1 yaralı
14.11.2019 - 12:19 | | DHA

TIR'ın çarptığı traktör kanala devrildi: 1 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, TIR'ın arkadan çarptığı traktör, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Traktörün sürücüsü Yakup Ceylan yaralandı.

TIR'ın çarptığı traktör kanala devrildi: 1 yaralı

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. Denizli yönüne giden Hüseyin A. yönetimindeki 20 GM 386 plakalı TIR, önünde ilerleyen Yakup Ceylan yönetimindeki 20 LE 508 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Traktörün kabini içinde sıkışarak yaralanan Ceylan, itfaiye ekiplerince yarım saat süren çalışmayla kurtarıldı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    “U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşyaları eve götürmeyen öğrencilere büyük şok!

    Eşyaları eve götürmeyen öğrencilere büyük şok!

    Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

    Lise öğrencisi, not bırakıp intihar etti

    Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

    Şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

    Taner Ölmez yaşı ve boyu kaç? Taner Ölmez hangi dizi-filmlerde oynadı?

    Taner Ölmez yaşı ve boyu kaç? Taner Ölmez hangi dizi-filmlerde oynadı?

    Sıradaki Haber