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06.09.2019 - 16:10| İHA

Son dakika | TIR'ın dorsesi yan yattı, trafik durma noktasına geldi

Küçükçekmece'de seyir halindeki bir TIR'ın dorsesi, yükün savrulmasıyla yan yattı. Devrilmemesi için dorse köprü korkuluklarına bağlanırken, trafik durma noktasına geldi.

Son dakika | TIR'ın dorsesi yan yattı, trafik durma noktasına geldi

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece Papaz köprüsü üzerinde ip yüklü TIR'ın sürücüsü Hasan T. seyir halindeyken dorsenin yan yattığını gördü. Köprü üzerinde aracı durduran sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yan yatan dorse, halat yardımıyla devrilmemesi için köprü korkuluklarına bağlandı.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. TIR'ın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesi bekleniyor.

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