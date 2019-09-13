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13.09.2019 - 12:16 | | DHA

TIR'ın kupası koptu, şoför ağır yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, önce önündeki kamyona arkadan, sonra da yol kenarındaki bariyere çarpan TIR'ın kupası, yerinden ayrıldı. Kazada TIR şoförü Kenan Kavaklı, ağır yaralandı.

TIR'ın kupası koptu, şoför ağır yaralandı

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Yatağan- Milas karayolunun Boğa Yokuşu Mevkii'nde meydana geldi. Kenan Kavaklı, yönetimindeki 48 U 7846 plakalı TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR, Hasan Söğüt yönetimindeki 48 ACC 400 plakalı kamyona arkadan çarpıp, bariyerlere savruldu. Bariyerlere çarpan TIR'ın kabini yerinden koptu ve şoförü yola düştü. Kazada ağır yaralanan TIR şoförü Kavaklı, ambulansla, özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Kenan Kavaklı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TIRın kupası koptu, şoför ağır yaralandı

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