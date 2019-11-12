TIR'ın yol kenarındaki itfaiye erini ezdi

Kavak ilçesi Şeyhresul Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen kazada, B.Ç. yönetimindeki 55 RV 655 plakalı TIR, yol kenarında bekleyen itfaiye eri Ertan Tarım’a çarptı. Tarım, duvarla TIR arasına sıkıştı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tarım, Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan TIR sürücüsü B.Ç. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.