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24.12.2019 - 01:49 | | AA

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TIR'lar kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 2 yaralı

Özcan Özdilek (46) yönetimindeki 14 AK 387 plakalı TIR, İstanbul-Samsun kara yolu Eskiahır köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yoldan gelen Gökhan Aktar (40) idaresindeki 78 SU 191 plakalı inşaat demiri yüklü TIR'la çarpıştı.

Kazada, Özcan Özdilek ile aynı tırda bulunan Muhammet Arık (45) olay yerinde hayatını kaybederken diğer TIR'ın sürücüsü Gökhan Aktar ile aynı TIR'da bulunan Ömer Aktar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

TIRlar kafa kafaya çarpıştı 2 ölü, 2 yaralı


Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu inşaat demirleri yola saçılırken İstanbul-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapandı

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.

Akraba kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralıBahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
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