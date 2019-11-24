Tırnaktaki DNA izi baba ve ağabeye ait

Yelekteki DNA ağabeyin

Milliyet’in ulaştığı 20 Kasım tarihli Trabzon Adli Tıp Başkanlığı raporunda, Rabia Naz’ın yeleğinden alınan DNA örneğinin Yaşar Mert Vatan’a ait olduğu belirlendi. Raporda, “İlgi d sayılı raporumuzun sonuç bölümü 3. maddesinde belirttiğimiz ve müteveffa Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen mavi renkli kolsuz yelekten tarafımızca 4b şeklinde numaralanıp alınan bir adet örnekten elde edilen karışık otomozal DNA profilinin Yaşar Mert Vatan’a ait otomozal DNA profilini içerdiği ancak, Şaban Vatan ve Atika Vatan’a ait DNA profillerini ise içermediği tespit edildi” denildi.

Rabia Naz’ın sol el tırnak örneğinde bulunan DNA örneğine de yer verilen raporda, örneklerin Yaşar Mert Vatan ve Şaban Vatan’a ait olduğu ifade edildi. Raporda şu ifadeler yer aldı: “İlgi d sayılı raporumuzun sonuç bölümü 3. maddesinde belirttiğimiz ve mütevaffa Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen sol el bir adet tırnak örneğinden elde edilen karışık otozomal DNA profilinin Yaşar Mert Vatan ve Şaban Vatan’a ait otozomal DNA profillerini birlikte içerdiği ancak Atika Vatan’a ait DNA profilini ise içermediği tespit edildi.”

Soru işaretleri aydınlanabilir

Adli Tıp’tan gelen bu raporlar yeni soru işaretlerini gündeme getirdi. Baba Şaban Vatan, savcılık ve TBMM Rabia Naz’ın Ölümünü Araştırma Komisyonu’na Rabia Naz’ın son anlarında elini çok sıkı tutarak çığlık attığını belirtmişti. Rabia Naz’ın tırnağındaki DNA’nın bu sıkma nedeniyle oluştuğu tahmin ediliyor. Ancak ağabey Yaşar Mert’in DNA’sının Rabia Naz’ın tırnağında neden olduğu sorusunun ise yanıtı aranıyor. Savcılık ve TBMM Araştırma Komisyonu’na verilen ifadelerin neredeyse tamamında ağabey Yaşar Mert’in olay sırasında evde bilgisayar başında kulaklık takarak oyun oynadığı ve gelişmelerden haberdar olmadığı dile getirilmişti. Emniyetin soruşturma ekibi bu nedenle Yaşar Mert üzerine odaklanmamıştı. Gelen raporlar sonrasında yanıtsız kalan soruları Yaşar Mert’in ifadesinin aydınlatması bekleniyor. TBMM Rabia Naz’ın Ölümünü Araştırma Komisyonu’nun da baba, anne ve amcadan sonra ağabey Yaşar Mert’in ifadesine başvuracağı dile getiriliyor.