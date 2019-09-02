Louis Leterrier tarafından yönetilen ve Travis Beacham ile birlikte 2 yardımcı senarist tarafından kurgulanan Titanların Savaşı filmi bu akşam filmsevelerle buluşacak. Zeus’un oğlu Perseus’un aksiyon dolu macerası ekrana gelirken film sırasında oyuncular ve filmin konusu yoğun bir şekilde aratılacak. Peki, Titanların Savaşı oyuncuları kimler? Konusu nedir?

TİTANLARIN SAVAŞI KONUSU

Perseus'un serüvenlerini beyazperde'ye aktaran 1981 yapımı orijinal versiyondan sonra ikibinli yılların sinema teknolojilerinin başarıyla kullanıldığı bu modern uyarlamanın ilkini aratmadığı söylenebilir. İyiler ile kötüler arasında süregelen amansız çatışmanın mitolojik unsurlarla aktarıldığı bu destansı filmde, nihai güç için süren mücadele, etkileyici bir sinematografi ile aktarılıyor. İnsanlar krallara karşı ve krallar da tanrılara karşı husumet beslemektedir. Öte yandan, tanrılar arasındaki savaş dünyanın sonunu getirebilecek güçtedir. Bir tanrı olarak doğmuş, ancak insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus (Sam Worthington), ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı fitneci Hades (Ralph Fiennes)’e karşı korumak konusunda çaresizdir. Kaybedecek hiçbirşeyi kalmayan Perseus, Zeus (Liam Neeson)’un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek iblisler kralı Hades’e karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.

TİTANLARIN SAVAŞI OYUNCULARI

Sam Worthington Rolü : Perseo

Liam Neeson Rolü : Zeus

Ralph Fiennes Rolü : Hades

Gemma Arterton Rolü : Io

Jason Flemyng Rolü : Acrisius / Calibos

Mads Mikkelsen Rolü : Draco

Nicholas Hoult Rolü : Eusabios

Danny Huston Rolü : Poseidon